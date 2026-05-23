«أسياد الكون» يعود إلى ثقافة الثمانينات

شهدت هوليوود حفل العرض العالمي الأول لفيلم «أسياد الكون»، وسط حضور لافت لنجوم العمل وصناع الفيلم وعدسات وسائل الإعلام العالمية.

وشهدت السجادة الحمراء مشاركة أبطال العمل، تتقدّمهم الممثلة الأميركية كاميلا مينديز، والممثل البريطاني نيكولاس غاليتزين، الذي يؤدي دور البطولة بشخصية «هي - مان»، إلى جانب الممثل البريطاني إدريس إلبا، وخطف الثلاثي الأنظار خلال التقاط الصور التذكارية.

ويأتي الفيلم كإعادة تقديم سينمائية حديثة لسلسلة «أسياد الكون» التي تُعدّ واحدة من أشهر العلامات الترفيهية المرتبطة بثقافة الثمانينات، بعدما حقّقت نجاحاً كبيراً عبر الألعاب والرسوم المتحركة والأعمال التلفزيونية.

وتدور أحداث الفيلم حول الأمير آدم، الذي يكتشف أنه الوريث الحقيقي لقوة أسطورية تخوله التحول إلى «هي - مان»، قبل أن يخوض معركة مصيرية لحماية كوكب «إيتيرنيا» من قوى الشر بقيادة «سكيليتور». ويجمع العمل بين «الفانتازيا» و«الأكشن» والمؤثرات البصرية الضخمة، في محاولة لإحياء السلسلة لجيل جديد من المشاهدين.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما خلال يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يُحقق حضوراً جماهيرياً واسعاً مدفوعاً بشعبية السلسلة الأصلية.