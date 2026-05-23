احتفاء شعبي وإعلامي بفيلم رام شاران الجديد

شهدت عاصمة السينما الهندية بوليوود احتفاء إعلامياً وجماهيرياً واسعاً بالنجم، رام شاران، خلال حفل ترويجي لفيلم «Peddi»، وظهر الممثل خلال الفعالية على خشبة المسرح إلى جانب صناع العمل، حيث قدّم العرض الترويجي الأول للفيلم، وتحدّث عن تجربته في المشروع، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تابعوا لقطات العمل التي عُرضت للمرة الأولى.

ويأتي «Peddi» ضمن المشروعات السينمائية الجديدة التي يراهن عليها نجوم بوليوود لتحقيق حضور جماهيري واسع، حيث يجمع بين عناصر الحركة والدراما، مع تركيز على الطابع الجماهيري.

ومن المتوقع أن يواصل فريق العمل جولاته الترويجية خلال الفترة المقبلة، استعداداً لإطلاق الفيلم رسمياً في دور العرض الشهر المقبل.