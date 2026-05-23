في لقطة طريفة تعكس واقع مهرجانات السينما الكبيرة، ظهر شاب يقف أمام مبنى فعالية سينمائية وهو يحمل لافتة مكتوباً عليها: «تذاكر لطلاب السينما الفقراء من فضلكم».

الصورة لاقت تفاعلاً لأنها تُعبّر عن معاناة بعض محبي السينما وطلابها في الحصول على تذاكر العروض، خصوصاً في الفعاليات المزدحمة التي تشهد إقبالاً كبيراً يفوق عدد المقاعد المتاحة.

وبين الطرافة والواقع، تعكس الصورة فكرة بسيطة: حب السينما أحياناً يحتاج إلى «حظ» أكثر من المال، خصوصاً في المهرجانات الكبيرة التي تتسابق فيها الجماهير إلى الدخول إلى العروض.