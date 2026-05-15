حسين فهمي «شخصية العام» من مركز السينما العربية

أعلن مركز السينما العربية منح الممثل المصري القدير رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السابعة، تقديراً لإسهاماته البارزة في صناعة السينما العربية، وتأثيره المستمر في السينما إقليمياً ودولياً.

ستُقدم الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي سيُقام يوم غد، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

ومع اقتراب حفل توزيع الجوائز، صرّح حسين فهمي قائلًا: «سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمّن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية، وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية، أؤمن تماماً أن هذه المبادرات هي السبيل الوحيد لاستعادة مكانة الفن العربي عالمياً، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان».

إلى جانب أدواره القيادية، يُعدّ فهمي واحداً من أكثر الممثلين شهرة في العالم العربي، برصيد فني غزير يتجاوز 200 عمل فني في السينما والتلفزيون والمسرح.