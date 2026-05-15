حُكم جديد في حادثة وفاة بطل «الأصدقاء»

أصدرت محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، أمس، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق إريك فليمنغ، أحد المتهمين الرئيسِين في القضية المرتبطة بوفاة الممثل الأميركي، ماثيو بيري، نتيجة جرعة زائدة من مخدر «الكيتامين».

وجاء الحكم بعد إقرار فليمنغ بذنبه في تهم تتعلق بتوزيع مادة الكيتامين والمشاركة في توفيرها لبيري، خلال الأسابيع الأخيرة من حياته.

وغادر فليمنغ المحكمة الفيدرالية برفقة محاميَيه روبرت دوغديل وجيفري تشيميرينسكي، عقب جلسة النطق بالحكم، التي شكّلت محطة جديدة في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، وكان ماثيو بيري، الذي اشتهر عالمياً بدور «تشاندلر بينغ» في المسلسل التلفزيوني الشهير«Friends» قد توفي، في أكتوبر 2023، عن عمر ناهز 54 عاماً.

وتواصل السلطات الأميركية ملاحقة بقية المتهمين في القضية.