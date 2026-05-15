ظهر النجم البوليوودي الشهير، سانجاي دوت، في مدينة بومباي الهندية، خلال حملة ترويج لفيلمه الجديد «السؤال الأخير»، وخطف سانجاي دوت الأنظار خلال الفعالية بعدما ظهر على المسرح رافعاً قبضته وسط تفاعل كبير من الحضور، في مشهد عكس الحماس المحيط بالفيلم المرتقب، الذي يُتوقع أن يجمع بين الدراما والإثارة بأسلوب بوليوودي تقليدي يحمل طابعاً تشويقياً.

يأتي الفيلم الجديد ضمن سلسلة الأعمال التي يسعى من خلالها سانجاي دوت إلى تعزيز حضوره في السينما الهندية خلال السنوات الأخيرة، بعد مشاركاته الناجحة في عدد من الأفلام الجماهيرية التي كرسته كنجم للأدوار القوية والشخصيات المعقدة.

وبحسب القائمين على العمل، من المقرر أن يُطرح الفيلم في دور العرض الهندية، اليوم، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع، خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سانجاي دوت داخل الهند وخارجها.