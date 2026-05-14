في أجواء ترويجية لافتة ضمن فعاليات «سينماكون» في مدينة لاس فيغاس، ظهر الكلب روسكو، الذي يجسد شخصية الكلب الشهير «بودي»، أثناء الترويج لفيلم «عودة آير بود» (Air Bud Returns)، وسط حضور أمني وإعلامي لافت يعكس الاهتمام الكبير بالعمل الجديد.

الفيلم أحدث أجزاء السلسلة العائلية الشهيرة، التي بدأت منذ أواخر التسعينات، والتي ارتبطت بقصة كلب رياضي موهوب يشارك البشر في مغامرات تجمع بين الرياضة والدراما العائلية، ويعود هذا الجزء الجديد ليقدّم معالجة حديثة للشخصية، مع الحفاظ على الطابع العاطفي والإنساني الذي ميّز السلسلة عبر السنوات.

وخلال كواليس التصوير، عبّر المخرج روبرت فينس عن إعجابه الكبير بالأداء الطبيعي الذي قدّمه الكلب روسكو، مشيراً إلى لحظة لافتة أثناء تصوير أحد المشاهد التي انهار فيها شخصان بالبكاء، حيث قام الكلب بإظهار ردّة فعل بدت كأنها تعاطف وفضول حقيقيان مع الموقف الدرامي.

ويملك فينس خبرة طويلة في هذا النوع من الأعمال، إذ شارك في أكثر من 12 إنتاجاً سينمائياً اعتمد على حيوانات في أدوار رئيسة، ما جعله من أبرز الأسماء المرتبطة بأفلام العائلة والحيوانات في هوليوود.