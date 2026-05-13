أحمد النشيط.. من «مقر المؤثرين» في دبي إلى فيلم GOAT

شارك صانع المحتوى، أحمد النشيط، أحد أعضاء «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة الجديد «GOAT»، الذي أنتجته الشركة العالمية «سوني إنيميشن»، إذ اختير لأداء صوت شخصية «فرانك» (فرج)، في خطوة تُعزّز إسهام صُنّاع المحتوى العربي في رواية القصص العالمية.

وانطلق الفيلم في صالات السينما بالمنطقة، في 23 أبريل الماضي، واستضافت دبي العرض الرسمي الأول للفيلم باللغة العربية، بحضور نخبة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين والإعلاميين، ما يُشكّل علامة فارقة في مسيرة صُنّاع المحتوى العرب، وتعكس الخطوة الدور المحوري الذي يؤديه «مقر المؤثرين» في تمكين صُنّاع المحتوى المبدعين، وترسيخ مكانته منصةً لانطلاقتهم من المنطقة إلى العالمية، ويُعدّ «مقر المؤثرين» حاضنة عالمية لروّاد صناعة المحتوى والمؤثرين واقتصاد المحتوى من مختلف أنحاء العالم، ويسهم في تمكين صُنّاع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم، وتطوير مهاراتهم ونجاح تجاربهم، ويوفر لأعضائه ورش عمل وبرامج تدريب سنوية خاصة تناسب احتياجاتهم.

ويستهدف «مقر المؤثرين» استقطاب واحتضان المؤثرين وصُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي، وصُنّاع المحتوى الصوتي (البودكاست) والعاملين في الفنون البصرية، إضافةً إلى شركات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وإنتاج الوسائط والموسيقى والفنون، واستوديوهات الرسوم المتحركة، والعلامات التجارية للأزياء وأنماط الحياة.

ويُسلّط اختيار أحمد النشيط لأداء صوت شخصية «فرانك» (فرج) في النسخة العربية من فيلم GOAT، الضوء على الفرص التي يمكن أن تتاح أمام صُنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة ليكونوا جزءاً أساسياً من صناعة الترفيه العالمية. وأحمد النشيط عضو في «مقر المؤثرين»، واشتهر بأعماله عبر قناته على «يوتيوب»، ومحطات التلفزيون، ومحتوى الألعاب الإلكترونية، والأداء الصوتي، وتعاون مع كبرى علامات عالمية، ويحظى بأكثر من 12 مليون متابع، ويتطلع إلى تحقيق حلمه القديم بأداء صوت شخصية «سبايدرمان».