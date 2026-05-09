إميلي بلنت وستانلي جيران على ممشى مشاهير هوليوود

في احتفالية لافتة على ممشى المشاهير في هوليوود، كُرِّمت الممثلة البريطانية إميلي بلنت، والممثل الأميركي ستانلي توتشي بمنح كلٍّ منهما نجمة تحمل اسمه، وُضعتا بشكل متجاور في دلالة رمزية على مسيرتهما الفنية المتقاطعة، وعلاقتهما المهنية والشخصية.

وتُعدّ إميلي بلنت واحدة من أبرز نجمات جيلها، حيث قدّمت أعمالاً لاقت نجاحاً نقدياً وجماهيرياً، بينما يتمتع ستانلي توتشي بمسيرة طويلة حافلة بالأدوار المتنوعة التي أكسبته تقديراً واسعًا في هوليوود.

وجاء اختيار وضع النجمتين جنباً إلى جنب ليعكس أيضاً العلاقة العائلية التي تربط بين النجمين، إذ يُعدّ توتشي زوج شقيقة بلنت، ما أضفى طابعاً إنسانياً خاصاً على لحظة التكريم.

ويُعدّ الحصول على نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود أحد أبرز أوجه التكريم في صناعة الترفيه، حيث يُخلَّد اسم الفنان تقديراً لإسهاماته في مجاله، لينضم إلى قائمة طويلة من أبرز الأسماء في تاريخ السينما والتلفزيون.