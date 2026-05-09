«Debt Gala» نجوم يحدثون فرقاً في حياة الفقراء

شهدت مدينة نيويورك حدثاً استثنائياً حمل طابعاً إنسانياً وفنياً في آنٍ معاً، تمثّل في إقامة «حفل الديون-Debt Gala» السنوي، الذي تُجمع فيه التبرعات من قبل نجوم ومشاهير في عالم السينما والتلفزيون، لتسديد ديون الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأميركي.

الحدث يركّز على جمع التبرعات لتخفيف أعباء الديون الطبية عن الفئات الفقيرة، وهي أزمة متفاقمة يعانيها ملايين الأشخاص. وفي هذا السياق، لم تكن الأزياء مجرد وسيلة للعرض الجمالي، بل تحوّلت إلى لغة تعبيرية تحمل رسائل إنسانية وسياسية واضحة.

تميّز الحدث هذا العام بأجوائه غير التقليدية التي كسرت قواعد السجادة الحمراء المعتادة، حيث اختلطت الجرأة الإبداعية بروح التضامن الاجتماعي، في مشهد يجمع بين الفن والرسالة، وبدلاً من التركيز على البذخ والاستعراض، جاء الحدث ليؤكد أن الموضة يمكن أن تكون أداة للتغيير، ومنصة لتسليط الضوء على قضايا إنسانية عميقة. ويواصل حفل «Debt Gala» تأكيد حضوره في عالم الأعمال الخيرية السينمائية، وقدرة النجوم والمشاهير على إحداث أثر حقيقي في حياة الناس اليومية.