جورج كلوني يُكرَّم بجائزة «تشابلن».. احتفاء بنجم راسخ وتاريخ طويل

لم يكن تكريم جورج كلوني في الدورة الـ51 من حفل جائزة «تشابلن» المرموقة مجرد احتفاء بمسيرة ممثل لامع، بقدر ما بدا لحظة تأمل في إرث جيل كامل من النجوم الذين صاغوا ملامح هوليوود الحديثة، وفي مركز «لينكولن» بنيويورك، تحوّلت الأمسية إلى ما يشبه مراجعة حيّة لتاريخ سينمائي طويل، حيث امتزج البعد الاحتفائي بالقراءة الضمنية لمكانة كلوني أحد آخر نجوم الشاشة الكلاسيكيين الذين حافظوا على معادلة نادرة تجمع بين الحضور الجماهيري والثقل الفني.

منذ بداياته التلفزيونية، وصولاً إلى تحوّله واحداً من أكثر الوجوه رسوخاً في السينما الأميركية، بنى جورج كلوني مساراً يقوم على الموازنة بين النجومية وخيارات فنية ذات طابع نوعي.

أعماله العديدة لم تكرس حضوره ممثلاً فقط، بل رسّخت صورة فنان يختار مشاريعه بوعي سياسي وإنساني، ومن هنا بدا تكريمه في حفل «تشابلن» امتداداً طبيعياً لمسيرة لا تُقرأ بالأفلام وحدها، بل بما تمثله من حضور ثقافي داخل الصناعة.

جاءت السجادة الحمراء هذه المرة أقل انشغالاً بالبذخ المعتاد وأكثر ميلاً إلى طابع احتفائي له بعد رمزي، حضور أسماء بارزة من الممثلين وصناع السينما، بينهم ريتشارد كايند، منح الأمسية ملمحاً أقرب إلى اجتماع لعائلة سينمائية تحتفي بأحد رموزها، وفي هذا السياق لم يكن الحضور مجرد جزء من بروتوكول المناسبة، بل شهادة غير مباشرة على المكانة التي يشغلها كلوني داخل هوليوود، لا كنجم فقط، بل كشخصية تحظى بإجماع نادر.

خصوصية جائزة «تشابلن» تكمن في أنها لا تُمنح بوصفها تتويجاً احتفالياً، بل باعتبارها اعترافاً بتأثير فني ممتد، فالجائزة، التي حملت عبر تاريخها أسماء صنعت ذاكرة السينما، ترتبط بفكرة الإرث أكثر من ارتباطها بمنطق الجوائز الفخرية التقليدية.

في صناعة تتغير سريعاً تحت تأثير المنصات والتحولات الإنتاجية، كان ثمة شعور بأن الحفل يستعيد، ولو رمزياً، فكرة «النجم السينمائي» بمعناه الكلاسيكي؛ ذلك النموذج الذي مثّله كلوني طوال عقود، حيث الكاريزما ليست بديلاً عن الموهبة، والنجومية لا تنفصل عن الاختيارات الفنية.

السينما كما ينبغي

منحت نيويورك، كعادتها، الحدث بُعده الثقافي، لا الاحتفائي وحده، فالأمسية لم تُبنَ على استعراض البريق، بل على استحضار ذاكرة سينمائية، عبر كلمات وشهادات ومقاطع أرشيفية أعادت قراءة تجربة كلوني من زوايا مختلفة، ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً، وفي تلك اللحظة بدا الحفل أقل شبهاً بمناسبة تكريم، وأكثر قرباً من بيان حب للسينما نفسها.

وحين اعتلى جورج كلوني منصة التكريم، لم تكن اللحظة تتعلق بفوزه بجائزة جديدة، بل بانضمامه رسمياً إلى سجل الأسماء التي باتت جزءاً من تاريخ الفن السابع، ذلك هو المعنى الحقيقي لحفل تشابلن.. ليس الاحتفاء بنجم ناجح، بل الاعتراف بمن أصبح إرثاً.