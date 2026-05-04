جولييت بينوش تروي سيرتها في «بكين السينمائي»: التمثيل رحلة بحث دائمة عن الحقيقة

في حديث حمل طابعاً تأملياً حول مسيرتها الفنية، قدّمت الممثلة الفرنسية، جولييت بينوش، خلال جلسة حوارية ضمن الدورة الـ16 من مهرجان «بكين السينمائي الدولي» رؤية عميقة لتجربتها في السينما، مؤكدة أن «التمثيل بالنسبة لها ليس أداءً ثابتاً، بل رحلة بحث دائمة عن الحقيقة»، وأنها تعتبر كل دور جديد «محاولة لإعادة اكتشاف الذات عبر الآخر».

وأضافت بينوش، في سياق حديثها، أن العمل مع مخرجين من مدارس سينمائية مختلفة «وسّع إدراكها لمعنى السينما بوصفها لغة متعددة، لا تقتصر على الثقافة أو الجغرافيا، بل تقوم على الحس الإنساني المشترك»، مشيرة إلى أن انتقالها بين السينما الأوروبية والأعمال الدولية لم يكن خياراً مهنياً بقدر ما هو «مسار طبيعي لفهم تنوع التجربة الإنسانية عبر الشاشة».

ويُعد حضور جولييت بينوش في هذا السياق امتداداً لمسارها الطويل الذي جعلها واحدة من أبرز ممثلات السينما الأوروبية والعالمية، بفضل تنقلها بين الأعمال المؤلفة والسينما التجارية دون فقدان الهوية الأدائية التي تميزها، والقائمة على العمق النفسي والاقتصاد في الأداء.

وُلدت بينوش في باريس عام 1964، وبدأت خطواتها الأولى في الثمانينات داخل السينما الفرنسية عبر أدوار صغيرة سرعان ما لفتت الأنظار إلى قدرتها على تقديم أداء داخلي مكثف، يعتمد على الإحساس أكثر من الاستعراض، لكن التحول الحقيقي في مسيرتها جاء مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حين بدأت بالعمل مع مخرجين ينتمون إلى تيارات فكرية وجمالية مختلفة، ما رسّخ حضورها ممثلةً قادرةً على التكيّف دون فقدان هويتها الفنية.

الانطلاقة العالمية الأبرز جاءت مع فيلم «خفة الكائن التي لا تُحتمل»، الذي فتح لها باب السينما الدولية، قبل أن تصل إلى ذروة مبكرة في مسيرتها مع فيلم «ثلاثة ألوان»، للمخرج كريستوف كيشلوفسكي، وهو العمل الذي رسّخ مكانتها أحد أبرز الوجوه التمثيلية في السينما الأوروبية الحديثة، بفضل أدائها الذي جمع بين الصمت الداخلي والعمق العاطفي المكثف.

لاحقاً، واصلت بينوش توسيع حضورها خارج أوروبا، خصوصاً في السينما الأميركية والعالمية، حيث شاركت في أعمال ذات طابع متنوع، من الدراما النفسية إلى الإنتاجات التاريخية، دون أن تتخلى عن اختياراتها الدقيقة للنصوص، وقد تُوّج هذا المسار بحصولها على جائزة الأوسكار عن فيلم «المريض الإنجليزي»، ما عزز مكانتها وجهاً عالمياً قادراً على الجمع بين النجاح النقدي والجماهيري.

ما يميز مسيرتها أن اختياراتها لم تكن خاضعة لمنطق النجومية التقليدية، بل لفكرة «التجربة الفنية»، إذ فضّلت مراراً العمل مع مخرجين مستقلين ومشاريع تجريبية، حتى عندما كانت في ذروة شهرتها، هذا التوازن جعلها واحدة من القلائل الذين حافظوا على حضور ثابت في السينما الفنية دون الانعزال عن الإنتاجات الكبرى.