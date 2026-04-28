«بيت الأرواح».. رائعة إيزابيل الليندي من سحر الرواية إلى الشاشة

شهد مسرح المسرح البلدي في سانتياغو العرض العالمي الأول للعمل الدرامي «بيت الأرواح»، في حدث فني دولي جمع طاقم العمل وصُناعه إلى جانب حضور إعلامي وثقافي لافت، وسط اهتمام كبير نظراً لكون العمل مستنداً إلى واحدة من أبرز الروايات في الأدب اللاتيني الحديث للروائية الشهيرة إيزابيل الليندي.

ويمثل هذا العرض محطة الإطلاق الرسمية للعمل الذي يقدّم معالجة درامية جديدة لنص أدبي يحمل الاسم نفسه، في تجربة إنتاجية تمزج بين الدراما التاريخية والعائلية والسياسية، وتراهن على تقديم قراءة بصرية معاصرة لعمل أدبي رسّخ مكانته عالمياً.

على السجادة الحمراء حضر عدد من أبطال وصُناع العمل، من بينهم الممثلة الإسبانية نيكول والاس، والممثلة التشيلية فرناندا أوريخولا، إلى جانب المخرجة التشيلية فرانسيسكا أليغريا، والذين شكلوا النواة الفنية للمشروع، وظهرا في لحظة تقديم العمل للجمهور الدولي للمرة الأولى.

ويُعد «بيت الأرواح» من الإنتاجات الدرامية التي تنتمي إلى موجة اقتباس الأعمال الأدبية الكبرى، حيث يعتمد على إعادة بناء عالم روائي غني بالشخصيات والتحولات الاجتماعية ضمن سرد بصري يوازن بين البعد الإنساني والامتداد التاريخي والسياسي.