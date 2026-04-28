جائزة «برونيسواف غيريميك» تكرّم آندجيه سفيرين

في مشهد احتفالي حمل دلالات ثقافية وتاريخية عميقة، تسلّم الممثل البولندي، آندجيه سفيرين، جائزة «برونيسواف غيريميك» خلال مراسم أُقيمت في «المركز الأوروبي للتضامن» بمدينة غدانسك الألمانية، وسط حضور لافت لشخصيات ثقافية وفكرية أوروبية من أوساط المسرح والفكر والسياسة.

ويأتي هذا التكريم ضمن سياق رمزي يتجاوز الاحتفاء الفني التقليدي، إذ تُعد الجائزة واحدة من الجوائز المرتبطة بتاريخ التحول الثقافي والسياسي في بولندا وأوروبا الشرقية، وتحمل الجائزة اسم المفكر والسياسي البولندي برونيسواف غيريميك، أحد أبرز رموز حركة التغيير في البلاد، وتُمنح عادةً لشخصيات أسهمت في تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، سواء في المجال الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي، وبدا واضحاً أن اختيار سفيرين لهذا التكريم لم يكن مجرد تقدير لمسيرته الفنية، بل أيضاً اعتراف بدوره الثقافي الممتد، إذ يُعد أحد أبرز وجوه المسرح والسينما في أوروبا، وواحداً من الفنانين الذين ربطوا بين الإبداع الفني والموقف الإنساني عبر مسيرة طويلة امتدت بين بولندا وفرنسا وعدد من المسارح الأوروبية الكبرى.

وظهر سفيرين أثناء تسلّمه الجائزة في لحظة اتسمت بالتصفيق الحار من الحضور، في مشهد عكس التقدير العميق لمسيرته التي بدأت من المسرح الكلاسيكي، مروراً بالأعمال السينمائية، وصولاً إلى إدارته لمؤسسات مسرحية بارزة.

وتبرز أهمية هذه المسيرة في كونها لم تقتصر على الأداء التمثيلي، بل امتدت إلى دور ثقافي وفكري، حيث عُرف سفيرين بمواقفه الداعمة لحرية التعبير، وبإيمانه بأن المسرح ليس مجرد فن ترفيهي، بل مساحة للنقاش حول القيم الإنسانية والتحولات الاجتماعية.