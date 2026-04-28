فرنسا في وداع ناتالي باي.. وجه فريد في السينما الفرنسية الجديدة

في مشهد جنائزي يليق بتاريخها الفني، ودّعت الأوساط السينمائية الفرنسية، أول من أمس، الممثلة ناتالي باي، التي رحلت عن عمر 77 عاماً، بعد مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود، كرّست خلالها حضورها كإحدى أهم ممثلات جيل ما بعد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية.

وأُقيمت مراسم التشييع وسط العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عائلي وفني ورسمي وشعبي يعكس ثقل الراحلة في المشهد الثقافي.

تنتمي ناتالي باي إلى جيل السبعينات الذي أعاد تعريف الأداء التمثيلي في فرنسا، حيث تخرّجت في معاهد فنية متخصصة قبل أن تبدأ مسيرتها بأدوار صغيرة، سرعان ما تطورت إلى حضور لافت بفضل أسلوبها القائم على الاقتصاد التعبيري والاشتغال على البعد الداخلي للشخصية.

برزت في أعمال مبكرة مع مخرجين من الصف الأول، وارتبط اسمها بأفلام اتسمت بالواقعية النفسية، حيث كانت قادرة على نقل التحولات الدقيقة للشخصيات من دون مبالغة، وهو ما جعلها خياراً مفضلاً لدى سينمائيين يبحثون عن أداء صامت - عميق يعوّل على الإيماءة والنبرة أكثر من الحوار.

ما ميّز تجربة باي هو قدرتها على التوازن بين سينما المؤلف والسينما الجماهيرية، من دون أن تفقد هويتها الفنية، فقدّمت أدوار المرأة المركبة: الأم، والعاشقة، والهاربة، والقلقة وجودياً، ضمن بناء درامي يقترب من التفاصيل اليومية، ويبتعد عن النمطية.

نقدياً صُنّفت ضمن الممثلات اللواتي نقلن الأداء الفرنسي من التمثيل المُعلن إلى التمثيل المعيش، حيث تتحول الشخصية إلى حالة داخلية أكثر من كونها خطاباً خارجياً، هذا التحول جعلها حاضرة في نقاشات النقد الأوروبي حول تطور الأداء النسائي في السينما.

حصدت ناتالي باي عدداً من أهم الجوائز، أبرزها أربع جوائز جائزة سيزار، ما وضعها ضمن قائمة الممثلات الأكثر تتويجاً في تاريخ الجائزة، وهو مؤشر على استمرارية التميز وليس مجرد نجاح مرحلي.

جنازة ناتالي باي لم تكن مجرد مراسم وداع، بل محطة تأمل في مسار فني أعاد تعريف صورة الممثلة في السينما الفرنسية.