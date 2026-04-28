«إعادة سرد التاريخ».. الحقيقة في مواجهة الخيال السينمائي

في السنوات الأخيرة لم تعد السينما التاريخية مجرد إعادة تمثيل للأحداث كما وردت في الكتب أو الوثائق، وإنما كذلك إعادة صياغة الشخصيات التاريخية داخل سرد درامي معاصر، هذا الاتجاه الذي يمكن وصفه بـ«إعادة سرد التاريخ»، أصبح أحد أكثر الاتجاهات إثارة للجدل في الصناعة السينمائية العالمية، لأنه يضع الحقيقة التاريخية في مواجهة الخيال الفني السينمائي، ويعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: هل يعرض الفيلم التاريخ كما حدث أم كما يمكن أن يُفهم اليوم؟

تتوسع هذه الظاهرة مع أفلام كبرى تعيد بناء أحداث وشخصيات مفصلية، مثل فيلم «Oppenheimer»، الذي أعاد تقديم شخصية روبرت أوبنهايمر ودوره في صناعة القنبلة الذرية، ضمن رؤية درامية إنسانية معقدة، لكنها أثارت نقاشاً حول ما إذا كان الفيلم قد ركّز على البعد النفسي والسياسي على حساب بعض التفاصيل التاريخية الدقيقة، في حين اعتبره آخرون نموذجاً ناجحاً في تحويل السيرة التاريخية إلى دراما فلسفية عن المسؤولية والعلم والسلطة.

وفي الاتجاه نفسه، قدّم فيلم «Napoleon» قراءة واسعة ومثيرة للجدل لشخصية نابليون بونابرت، حيث أعاد تصويره كقائد عسكري شديد التناقض، وهو ما دفع مؤرخين ونقاداً إلى الاعتراض على عدد من التفاصيل التاريخية، معتبرين أن الفيلم أعاد تشكيل صورة نابليون بشكل يخضع للرؤية السينمائية أكثر من الالتزام بالتوثيق، ما فتح نقاشاً حاداً بين من يرى العمل «تفسيراً فنياً مشروعاً»، ومن يعتبره «تشويهاً للتاريخ».

لا يقتصر الأمر على هذه النماذج، إذ سبق للسينما أن خاضت هذا المسار منذ سنوات عبر فيلم «Braveheart»، الذي قدّم قصة ويليام والاس في إطار ملحمي مؤثر، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب ابتعاده الكبير عن الوقائع التاريخية الدقيقة، سواء في التسلسل الزمني أو في طبيعة الشخصيات والأحداث السياسية في اسكتلندا في تلك الفترة.

كما أثار فيلم «The Last Samurai» جدلاً من زاوية مختلفة، إذ أعاد تقديم لحظة تاريخية من اليابان خلال التحولات العسكرية في القرن الـ19 من خلال بطل غربي، ما فتح نقاشاً حول حق «السرد الغربي» في إعادة كتابة تاريخ ثقافات أخرى، وكيف يمكن للسينما أن تعيد تشكيل الذاكرة التاريخية عبر منظور خارجي.

أما في السنوات الأحدث، فقد ظهر اتجاه أكثر جرأة في إعادة قراءة الأحداث الحساسة أو القريبة زمنياً، حيث لا تكتفي الأفلام بإعادة تمثيل التاريخ، بل تعيد تفسيره أخلاقياً وسياسياً، ما يجعل كل عمل جديد ساحة جدل بين مؤرخين ونقاد وصناع سينما وجمهور واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا التداخل بين التاريخ والدراما جعل إعادة سرد التاريخ مساحة لا يمكن حصرها في تعريف واحد، فهي ليست توثيقاً ولا خيالاً مطلقاً، بل منطقة وسطى تتصارع فيها دقة الوقائع مع حرية التأويل، وتتصادم فيها الذاكرة الجماعية مع رؤية المخرج، لتنتج في النهاية أعمالاً لا تُقرأ فقط كأفلام، بل كنقاشات مفتوحة حول معنى التاريخ نفسه، ومن يملك حق إعادة روايته.