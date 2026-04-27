نتفليكس تعيد إحياء «سكوبي دو» بمسلسل جديد

أعلنت منصة "نتفليكس" رسمياً انطلاق إنتاج مسلسلها الجديد "سكوبي دو: أوريجنز" الذي يقدّم معالجة حيّة ومعاصرة لإحدى أشهر فرق حل الألغاز في تاريخ الثقافة الشعبية، مع العودة إلى الجذور الأولى لتشكّل الفريق.

وتدور أحداث العمل خلال الصيف الأخير في معسكر للشباب، حيث يجد الصديقان "شاغي" و"دافني" نفسيهما متورطين في لغز غامض يتعلق بجرو ضائع من فصيلة "جريت دين"، يُعتقد أنه الشاهد الوحيد على جريمة قتل ذات طابع خارق للطبيعة.

ومع تطور الأحداث، تنضم إليهما "فيلما" المعروفة بذكائها العملي، و"فريد" الفتى الجديد الغامض، لتتشكل نواة فريق Mystery Inc، في مواجهة كابوس يكشف أسراراً شخصية عميقة لكل فرد منهم.

وكشفت نتفليكس عن طاقم العمل الذي يضم مكينا غريس بدور "دافني بليك"، وتانر هاغن بدور "شاغي روجرز"، وآبي رايدر فورتسون بدور "فيلما دينكلي"، وماكسويل جينكينز بدور "فريد جونز"، إلى جانب بول والتر هاوزر الذي يشارك بدور لم يُكشف عنه حتى الآن.

وقالت "نتفليكس" إن عمليات التصوير بدأت بالفعل في أتلانتا، فيما لم تعلن بعد موعد العرض الرسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المسلسل سيكون من أبرز إنتاجات المنصة المقبلة، لما يجمعه من عناصر الحنين إلى الماضي والغموض المشوّق الذي يستهدف الأجيال الجديدة.