«علامة الجاغوار».. السينما تستعيد الخصوصية اللاتينية قبل الإسبان

كشف المخرج المكسيكي فيكتور مايوغا عن ملامح مشروع سينمائي طَموح يحمل عنوان «La marca del jaguar-علامة الجاغوار» وهو فيلم رسوم متحركة جديد يُنتظر أن يمثل المكسيك وأميركا اللاتينية في مهرجان «كان» السينمائي.

الفيلم يُعد عملاً فنياً يستلهم جذوره من حضارات ما قبل الاستعمار الإسبان في المكسيك وأميركا اللاتينية، مثل المايا والأزتيك، حيث يسعى إلى إعادة بناء عالم أسطوري غني بالرموز الثقافية والبعد الروحي والتاريخي، ضمن معالجة سينمائية حديثة تعتمد على الرسوم المتحركة كوسيط بصري رئيس.

يأتي هذا المشروع في سياق تصاعد الاهتمام العالمي بالسينما اللاتينية، خصوصاً الأعمال التي توظف التراث الثقافي المحلي لإنتاج سرديات قادرة على الوصول إلى الجمهور الدولي. وفي هذا الإطار يبرز الفيلم بوصفه أحد المشاريع التي تجمع بين الهوية الثقافية واللغة السينمائية المعاصرة، من خلال استخدام تقنيات تحريك متقدمة تسمح بإعادة تصور العوالم القديمة بطريقة بصرية مبتكرة.

على المستوى الفني يعتمد الفيلم على أسلوب بصري مستلهم من النقوش والرموز الأثرية للحضارات القديمة، مع دمجها بتقنيات حديثة في صناعة الرسوم المتحركة، ما يمنحه طابعاً يجمع بين الأصالة والابتكار. هذا التوجه يعكس اتجاهاً متنامياً في صناعة السينما العالمية نحو إعادة اكتشاف التراث الثقافي وتقديمه في قوالب حديثة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.