«الشيطان يرتدي برادا 2».. ترقُّب عالمي لأشهر أفلام عالم الموضة والإعلام

في أجواء سينمائية مفعمة بالحماس والترقّب، شهدت مدينة نيويورك مساء أمس العرض العالمي الأول لفيلم «الشيطان يرتدي برادا 2»، وسط حضور جماهيري وإعلامي كثيف عكس حجم الاهتمام العالمي بعودة أحد أشهر الأعمال السينمائية المرتبطة بعالم الموضة والإعلام.

وشكّلت السجادة الحمراء مشهداً استثنائياً اجتمع فيه نجوم العمل، حيث ظهرت الممثلة الأميركية ميريل ستريب، إلى جانب الممثلة البريطانية إميلي بلنت، والممثل الأميركي ستانلي توتشي، والممثلة الأمريكية آن هاثاواي في لحظات التقطتها عدسات المصورين، وتحولت سريعاً إلى مشاهد متداولة على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

عودة هذه الأسماء تحديداً إلى الجزء الثاني من الفيلم منحت العرض الأول زخماً إضافياً، خصوصاً أن الجزء الأول الذي صدر قبل سنوات رسّخ مكانته عملاً أيقونياً في الثقافة الشعبية، وارتبط بتقديمه صورة حادة وساخرة في الوقت نفسه عن عالم الموضة وصناعة المجلات، وما يحمله من تنافس وضغوط خلف الكواليس.

وخلال الأمسية بدا واضحاً أن العمل الجديد يسعى إلى استعادة روح الجزء الأول مع تقديم معالجة أكثر حداثة، حيث انعكس ذلك في تفاعل النجوم مع الجمهور ووسائل الإعلام، وفي الأجواء التي امتزج فيها الحنين إلى الماضي مع فضول واضح حول ما سيقدمه الجزء الجديد من تطورات في الشخصيات والعلاقات.