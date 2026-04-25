الأرجنتين تُشيّع لويس براندوني في لحظة وداع وطنية

في أجواء سادها الحزن والوداع الرسمي، شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مراسم تشييع الممثل الأرجنتيني الكبير لويس براندوني، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد أيام من تدهور حالته الصحية، نتيجة حادث منزلي استدعى نقله إلى المستشفى، حيث بقي تحت الرعاية الطبية قرابة 10 أيام قبل إعلان وفاته، أول من أمس.

الجنازة التي أُقيمت في العاصمة الأرجنتينية تحولت إلى لحظة وداع وطنية امتزج فيها الحزن بالاعتراف بمسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، جعلت من براندوني أحد أبرز وجوه السينما والمسرح في الأرجنتين، وواحداً من الأسماء التي ارتبطت بتاريخ الفن الدرامي في البلاد.

براندوني، الذي يُعد من أبرز ممثلي جيله، ترك بصمة واضحة في السينما والمسرح والتلفزيون، وارتبط اسمه بأعمال تناولت التحولات الاجتماعية والسياسية في الأرجنتين، ما جعله ليس مجرد ممثل، بل صوت فني عكَس جزءاً من ذاكرة البلاد الثقافية.

وفاته أعادت تسليط الضوء على مسيرته الطويلة، حيث سارع الوسط الفني في الأرجنتين إلى نعيه باعتباره رمزاً فنياً وإنسانياً، أسهم في تشكيل هوية الدراما الأرجنتينية الحديثة.

يُعدّ لويس براندوني واحداً من أبرز أعمدة التمثيل في الأرجنتين وأميركا اللاتينية، ليس فقط بسبب طول مسيرته الفنية، بل أيضاً لقدرته على الجمع بين الأداء المسرحي العميق والحضور القوي في السينما والتلفزيون، إضافة إلى انخراطه في الحياة العامة والثقافية لبلاده.

وُلد براندوني في بوينس آيرس، ونشأ في بيئة حضرية ساعدته على الاقتراب مبكراً من عالم المسرح. بدأ مسيرته في ستينات القرن الماضي، وهي مرحلة كانت فيها الأرجنتين تعيش تحولات سياسية واجتماعية انعكست بشكل مباشر على الفن، خصوصاً المسرح والسينما اللذين أصبحا وسيلة للتعبير عن القضايا العامة. في هذا السياق برز براندوني كأحد الممثلين الذين امتلكوا حساً واقعياً عالياً في الأداء، ما جعله قريباً من الجمهور منذ بداياته.

خلال السبعينات والثمانينات، رسّخ مكانته أحد أبرز الممثلين في السينما الأرجنتينية، وشارك في أعمال تناولت قضايا اجتماعية وسياسية حساسة، في فترة كانت فيها البلاد تمر بمرحلة مضطربة. هذا النوع من الأعمال أكسبه احترام النقاد والجمهور، لأنه لم يكتفِ بالأدوار الترفيهية، بل كان جزءاً من تيار فني يعكس الواقع ويعيد قراءته درامياً.

على مستوى المسرح، كان له حضور قوي وممتد، حيث عُرف بقدرته على أداء الأدوار المُركبة التي تتطلب عمقاً نفسياً وتعبيراً دقيقاً. المسرح بالنسبة له لم يكن مجرد منصة، بل مساحة تدريب دائمة صقلت موهبته وأعطته القدرة على الانتقال بسلاسة إلى السينما والتلفزيون. في التلفزيون شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي جعلته وجهاً مألوفاً لدى الأسر الأرجنتينية، خصوصاً في الأعمال التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والقصص الإنسانية.

ما يميز مسيرة براندوني هو الاستمرارية؛ فقد ظل نشطاً لعقود طويلة، متجاوزاً تغيّر الأجيال والأساليب الفنية. بينما تغيرت السينما الأرجنتينية من المدرسة الكلاسيكية إلى الأساليب الحديثة، وظل قادراً على التكيّف دون أن يفقد هويته الفنية.