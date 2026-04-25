«مزرعة الحيوان» من الرواية الأيقونية إلى عالم السينما

شهد مسرح «ريجال في باتري بارك» في مدينة نيويورك العرض الأول لفيلم «مزرعة الحيوان-Animal Farm» وسط حضور لافت لعدد من نجوم السينما العالميين على السجادة الحمراء.

وحضر العرض كل من الممثلة الأميركية كاثلين تيرنر، والمخرج والممثل البريطاني آندي سيركيس، إلى جانب الممثلة الأميركية لافيرن كوكس والممثل الأميركي ستيف بوسكيمي، والنجم وودي هارلسون، إضافة إلى الممثلة الكندية إيمان فيلاني، في تجمع فني يعكس حجم الاهتمام بالعمل الجديد.

ويستند فيلم «مزرعة الحيوان» إلى الرواية الكلاسيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تُعد من أبرز الأعمال الأدبية الرمزية في القرن الـ20، للكاتب جورج أورويل، حيث تقدم نقداً سياسياً واجتماعياً عبر قصة مجازية عن مجتمع الحيوانات وتحولاته، أسلوب جورج أورويل يتميز بالبساطة الظاهرة، لكنه يحمل طبقات عميقة من الرمزية السياسية والاجتماعية، ما جعل الرواية تُدرّس في المدارس والجامعات حول العالم، وتُعتبر من أهم أعمال الأدب السياسي الحديث.

تدور أحداث الرواية في مزرعة يقرر فيها عدد من الحيوانات التمرد على صاحب المزرعة البشري، بعد أن يقتنعوا بأنهم سيبنون مجتمعاً أكثر عدلاً ومساواة.

ويُتوقع أن يثير الفيلم نقاشاً واسعاً بعد طرحه الرسمي، نظراً للطبيعة السياسية والرمزية العميقة للقصة الأصلية، إضافة إلى مشاركة أسماء فنية بارزة مثل وودي هارلسون وستيف بوسكيمي، اللذين يتمتعان بتاريخ طويل.