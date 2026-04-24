مصطفى شعبان وهيفاء وهبي يستعدان لفيلم «مملكة» بعد سنوات من التأجيل

كشف الفنان المصري مصطفى شعبان عن آخر مستجدات فيلمه السينمائي الجديد “مملكة” الذي يشاركه بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات التي مرت بها عملية إنتاج العمل خلال السنوات الماضية.

وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أنه من المقرر عقد جلسة عمل خلال الأسبوع المقبل مع هيفاء وهبي، بهدف وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الفيلم، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الإنتاجية والفنية.

ويُعد فيلم “مملكة” بمثابة عودة قوية للفنان مصطفى شعبان إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من 15 عاماً، كما يمثل أول تعاون فني يجمعه مع هيفاء وهبي في عمل سينمائي، وهو ما يرفع من حالة الترقب لدى الجمهور حول طبيعة القصة والتجربة الجديدة.

ويُتوقع أن يشهد الفيلم اهتماماً جماهيرياً كبيراً نظراً لعودة شعبان إلى السينما بعد فترة طويلة، إلى جانب مشاركة نجمة لها حضور جماهيري واسع في الوطن العربي.