وارنر براذرز توافق على صفقة باراماونت بـ 81 مليار دولار

وافق حملة الأسهم في شركة وارنر براذرز ديسكفري على بيع الشركة لصالح باراماونت المملوكة لشركة "سكاي دانس" مقابل 81 مليار دولار لتدفع باتجاه عملية اندماج كبيرة من شأنها إعادة تشكيل هوليوود والمشهد الإعلامي الأوسع نطاقاً بصورة كبيرة.

ووافقت الأغلبية العظمى من حملة الأسهم على الصفقة في تصويت تم أمس الخميس وفقاً لإحصاء مبدئي.

وترغب باراماونت في شراء شركة وارنر براذرز بأكملها، بما في ذلك منصة "إتش بي أو ماكس"، وأعمال ذات شعبية جارفة مثل "هاري بوتر" وحتى شبكة "سي إن إن"، مقابل 31 دولار للسهم نقداً.