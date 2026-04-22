ليلة الأضواء في هونغ كونغ تتوِّج نجوم السينما الآسيوية

في أجواء احتفالية عكست مكانة السينما في المشهد الثقافي الآسيوي، شهدت مدينة هونغ كونغ، أول من أمس، حفل جوائز هونغ كونغ السينمائية في دورتها الـ44، حيث اجتمع نخبة من نجوم وصنّاع السينما للاحتفاء بأبرز الأعمال التي أنتجها القطاع السينمائي خلال العام.

الحفل الذي يُعد من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة، جاء هذا العام محمّلاً بزخم تنافسي واضح بين أعمال درامية وأفلام حركة وإنتاجات فنية ذات طابع تجريبي، ما عكس استمرار تطور صناعة السينما في هونغ كونغ وقدرتها على الحفاظ على حضورها الإقليمي رغم المنافسة العالمية المتزايدة.

وشهدت الليلة لحظات بارزة خلال إعلان الجوائز، كان أبرزها فوز الممثل أليكس تو بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم «Sons of the Neon Night»، وبدا التأثر واضحاً عليه لحظة إعلان النتيجة، في مشهد لاقى تفاعلاً من الحضور، خصوصاً أن الدور جاء ضمن عمل درامي يحمل طابعاً مظلماً ومعقداً يعكس تطوراً في اختياراته الفنية.

وتوّج الممثل المخضرم توني ليونغ كا فاي بجائزة أفضل ممثل، عن أدائه في فيلم «The Shadow’s Edge»، ويُعد هذا التكريم امتداداً لمسيرة فنية طويلة رسّخ خلالها مكانته كأحد أبرز وجوه السينما في هونغ كونغ، حيث تميز بأدواره المركبة وقدرته على تقديم شخصيات ذات أبعاد نفسية عميقة، وقد حظي لحظة إعلان فوزه بتصفيق طويل داخل القاعة، عكس التقدير الكبير لمسيرته.

عكست الجوائز هذا العام استمرار حضور السينما المحلية في مواجهة التحولات السريعة في صناعة الترفيه، خصوصاً مع توسع المنصات الرقمية وتغير أنماط المشاهدة، وهو ما دفع العديد من المخرجين إلى تقديم أعمال أكثر جرأة من حيث السرد والمعالجة البصرية.