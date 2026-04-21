«منحة الأفلام القصيرة» تستقبل المشاركات

فتحت مؤسسة الشارقة للفنون باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي تنظمه المؤسسة احتفاء بالسينما المستقلة وصور التحريك.

ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام، من داخل الدولة وخارجها، إلى التقدّم للمنحة الهادفة إلى دعم إنجاز أفلام قصيرة تستكشف آفاق السينما المعاصرة، حيث يحظى الفنانون المختارون بفرصة العرض الأول لأعمالهم ضمن إحدى الدورات المقبلة من منصة الشارقة للأفلام.

وتفتح المنحة أبوابها أمام صنّاع الأفلام المستقلين من مختلف الأعمار والخلفيات الجغرافية، ومن جميع الأنواع السينمائية، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة شاملة مقدمة العمل، ويستمر استقبال الطلبات حتى 28 مايو المقبل.

وسيحصل الفائزون على دعم مالي إجمالي بـ120 ألف درهم، يُوزّع وفق عدد المشروعات المختارة واحتياجاتها الإنتاجية، بما يُسهم في استكمال مراحل الإنتاج وتطوير الأعمال المختارة.

ودعت المؤسسة الراغبين في التقديم إلى استيفاء متطلبات المنحة التي تشمل إرسال فيديو تعريفي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق، يعرض فيه المتقدّمون تصورهم العام للفيلم، من حيث النوع والثيمة والبنية السردية والحبكة، إضافة إلى إبراز أصالة المشروع ومهاراتهم الفنية والإبداعية.