تحقيق قضائي يطال باتريك برويل.. أيقونة فرنسا السينمائية

فتح الادعاء الفرنسي العام تحقيقاً قضائياً بحق النجم السينمائي والمغني الفرنسي الشهير، باتريك برويل، على خلفية شكوى بالتحرش.

وتضع هذه القضية مسيرة برويل، الذي يُنظر إليه في فرنسا كأحد رموز جيل كامل، تحت المجهر والتهديد.

وبدأت السلطات تحقيقاتها رسمياً، في 14 أبريل الجاري، وفق ما أفادت به مصادر قضائية، ويأتي هذا التطور في وقت يُعدّ فيه برويل أحد أبرز الأسماء في المشهد الفني الفرنسي، حيث يمتلك مسيرة طويلة جمعت بين التمثيل والغناء، ونجح خلالها في ترسيخ حضوره كأحد رموز الثقافة الشعبية في فرنسا، خصوصاً منذ تسعينات القرن الماضي. ولاتزال القضية في مراحلها الأولية، إذ لم تُوجّه له اتهامات رسمية حتى الآن، وتقتصر الإجراءات الحالية على جمع الأدلة.

يشار إلى أن برويل بدأ مسيرته الفنية في ثمانينات القرن الماضي، وحقق أول نجاحاته في السينما قبل أن يتحول إلى نجم جماهيري في عالم الغناء، وفي السينما تميّز بأداء يميل إلى الواقعية والبساطة، مع قدرة على تجسيد الشخصيات اليومية بتعقيداتها النفسية.