«الكتاب الأسود للساعات».. من الرواية إلى الشاشة الكبيرة

في أجواء ترويجية لافتة بالعاصمة الإسبانية مدريد، قُدّم فيلم «Kraken: The Black Book of Hours» (كراكن: الكتاب الأسود للساعات) وسط اهتمام إعلامي وجماهيري، باعتباره أحد الأعمال السينمائية المرتقبة لهذا الموسم، خصوصاً أنه يستند إلى رواية حققت شهر عالمية تحمل الاسم ذاته للكاتبة الإسبانية، إيفا غارسيا ساينس دي أورتوري، المعروفة بأعمالها التي تمزج بين الغموض والجريمة والسرد التاريخي المشوّق.

الرواية التي ألهمت الفيلم تنتمي إلى أدب التشويق البوليسي، وتدور في إطار معقد يجمع بين التحقيقات الجنائية والعناصر التاريخية والرمزية، حيث تعتمد على بناء سردي متشابك، يكشف الأحداث تدريجياً عبر طبقات من الغموض والتفاصيل الدقيقة، وتُعرف أعمال الكاتبة عموماً بتركيزها على الأجواء النفسية للشخصيات، وربط الجرائم بخلفيات فكرية وتاريخية، وبينما تستعد دور السينما الإسبانية لعرض الفيلم الذي يضم بين طاقمه الممثلة أيتزيبر لوما، في 24 الجاري، تتجه التوقعات إلى أنه سيكون من الأعمال التي تستقطب جمهوراً واسعاً من محبي روايات الجريمة والإثارة.