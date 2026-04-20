«الحفار».. توم كروز يُروّج لفيلمه الجديد

خطف النجم الأميركي، توم كروز، الأضواء خلال مشاركته في عرض ترويجي لفيلمه المرتقب «Digger» (الحفّار).

ويأتي هذا الظهور في إطار المنافسة السنوية بين استوديوهات هوليوود الكبرى، لاستعراض أبرز مشروعاتها أمام موزعي الأفلام وأصحاب دور العرض.

ولايزال توم كروز أحد أهم الأسماء القادرة على جذب الجمهور إلى صالات السينما، في وقت تواجه الصناعة تحديات متزايدة مع صعود المنصات الرقمية.

ونجح كروز، خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانته كنجم يُعتمد عليه في إنعاش شباك التذاكر، بفضل اختياراته التي تميل إلى الأعمال ذات الطابع الحركي والإنتاج الضخم.

ومن المتوقع أن يواصل فيلم «الحفار» هذا النهج، في ظل الرهان على حضور كروز الجماهيري.

وتشير تقارير أولية عن الفيلم إلى استمرار توجه هوليوود نحو الاستثمار في الأفلام ذات الطابع الجماهيري، التي تعتمد على النجوم الكبار والإنتاجات الضخمة، كوسيلة للحفاظ على جاذبية صالات العرض في مواجهة التحولات الرقمية.