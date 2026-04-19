مغامرة ‌جديدة ​ من «سبايدر مان» تنعش دور السينما

تضيء ​شاشات السينما الصيف المقبل مغامرة ‌جديدة ​من «سبايدر مان»، وفيلم عن «الأجسام الطائرة المجهولة» من إخراج ستيفن سبيلبرغ، وتظهر الشخصية الخيالية «بيبي يودا» للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة، في موسم ⁠يأمل مشغلو دور السينما أن يكون الأكثر إقبالاً منذ إعادة فتح أبوابها عقب الإغلاق الطويل، بسبب ‌جائحة «كوفيد».

وفي فعالية «سينماكون» التي نُظمت الأسبوع الماضي في لاس فيغاس، استقبل ‌أصحاب دور السينما بحماس مقاطع ‌من الأفلام المرتقبة، مثل «سبايدرمان: براند ‌نيو داي» و«توي ‌ستوري 5»، وفيلم يحمل اسم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر ​نولان.

ويبدأ موسم ‌الصيف ​في هوليوود، الذي عادة ما يحقق نحو 40% من إيرادات شباك التذاكر السنوية، ​في أوائل مايو بعرض للكوميديا الراقية «ذا ديفل ويرز برادا 2». ومن بين الإصدارات البارزة الأخرى فيلم «ذا ماندالوريان آند غروغو» من سلسلة «حرب النجوم»، الذي يضم شخصية بيبي يودا الشهيرة، وفيلم «ديسكلوجر داي» للمخرج سبيلبرغ عن الأجسام ‌الفضائية.

وقال محلل شباك التذاكر بول ديرغارابديان، رئيس ​قسم اتجاهات السوق في «كومسكور»: «بشكل عام، سيكون هذا واحداً من أفضل فصول الصيف على الإطلاق بالنسبة لدور ​السينما».