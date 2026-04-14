«مارغو لديها مشكلات مالية» يجمع نيكول كيدمان وإيلي فانينغ

احتشد عشاق السينما والنقاد في دار «ريغال يونيون سكوير» لحضور العرض الأول لفيلم «Margo's Got Money Troubles - مارغو لديها مشكلات مالية»، الذي تنتجه منصة Apple TV، بحضور نخبة من نجوم هوليوود الذين أضفوا على الحدث رونقاً خاصاً، من بين أبرز الحاضرين، تألقت النجمة الأسترالية - الأميركية نيكول كيدمان، التي لطالما عُرفت بأدوارها القوية، والقدرة على تقديم الشخصيات المركبة بعمق إنساني، إلى جانب الممثلة الأميركية الشابة، إيلي فانينغ، التي برزت سريعاً كواحدة من أبرز وجوه الجيل الجديد، لما تحمله أفلامها من خفة ورونق مميز.

يقدم الفيلم سرداً كوميدياً درامياً يعالج الصراعات المالية والعلاقات الشخصية بطريقة خفيفة ولاذعة، تجمع بين لمسة الكوميديا الأميركية التقليدية والأسلوب المعاصر في تناول الموضوعات الاجتماعية، وبدا واضحاً من تفاعل الجمهور في القاعة مدى تعلق الحاضرين بالشخصيات وحبكتها المرنة، الأمر الذي جعل العرض الأول محطة مهمة لإطلاق الحملة الترويجية للفيلم قبل إطلاقه على منصة Apple TV لاحقاً.

وحرص فريق العمل على إقامة جلسة قصيرة مع الصحافة بعد العرض، حيث تحدثت كيدمان عن تجربتها في تجسيد شخصية مارغو، موضحة أن الدور منحها فرصة لاستكشاف جانب كوميدي من قدراتها التمثيلية لم يظهر في أعمالها السابقة، بينما أشارت فانينغ إلى سعادتها بالعمل جنباً إلى جنب مع نجمة تتمتع بخبرة طويلة، مؤكدة أن التجربة كانت فرصة لتبادل الخبرات الفنية ومواجهة تحديات الأداء أمام جمهور مباشر.