ترقّب عالمي لفيلم «Michael».. حياة مايكل جاكسون بلمسات ابن شقيقه «جعفر»

تحوّل العرض الأول لفيلم «Michael» في برلين إلى حدث سينمائي ضخم، عكس حجم الترقب العالمي للعمل الذي يتناول سيرة مايكل جاكسون، أحد أكثر الفنانين تأثيراً في تاريخ الموسيقى، ويتوقع نقاد متابعين أن العمل مرشح ليكون واحداً من أكثر الأفلام إثارة للنقاش هذا العام.

أقيم العرض وسط أجواء احتفالية على السجادة الحمراء، حيث توافد نجوم وصناع الفيلم بحضور إعلامي كثيف، وتصدر الحدث المخرج أنطوان فوكوا، المعروف بأسلوبه البصري القوي، إلى جانب المنتج غراهام كينغ الذي سبق أن قدم أعمالاً ناجحة في أفلام السيرة الذاتية، كما لفت الأنظار جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل جاكسون، الذي يجسد الشخصية الرئيسة، في اختيار اعتبره كثيرون خطوة ذكية تضيف مصداقية عاطفية للأداء، وبحسب ما تم تداوله خلال العرض، لا يكتفي الفيلم بسرد المسيرة الفنية التقليدية، بل يغوص في الجوانب الإنسانية المعقدة في حياة مايكل جاكسون، بدءاً من طفولته الصعبة ضمن فرقة «Jackson 5»، مروراً بانطلاقته الفردية القياسية، وصولاً إلى التحديات والجدل الذي أحاط بحياته الشخصية، ويُتوقع أن يجمع العمل بين العروض الموسيقية الضخمة وإعادة تمثيل محطات مفصلية في حياته، مع استخدام تقنيات إنتاج حديثة لإحياء أشهر حفلاته وأغانيه. أما من حيث الأداء، فقد حظي جعفر جاكسون باهتمام خاص، إذ أشار بعض الحضور إلى قدرته على التقاط الحركات الدقيقة والأسلوب الجسدي المميز لمايكل جاكسون، وهو عنصر حاسم في نجاح الفيلم. كما شارك في البطولة كل من نيا لونغ ومايلز تيلر، ما يعزز من ثقل العمل تمثيلياً.