في وداع آشا بوسلي.. «بوليوود» تغلق فصلاً كاملاً من تاريخ الغناء

شكّل خبر وفاة آشا بوسلي، عن عُمر ناهز الـ92 عاماً، لحظة حزن واسعة في الأوساط الفنية والثقافية في الهند وخارجها، إذ تُعد الراحلة واحدة من أكثر الأصوات تأثيراً في تاريخ الموسيقى الهندية، ورمزاً امتد حضوره عبر أجيال من المستمعين وصنّاع الفن.

وفي منزلها بمدينة مومباي، تحوّل مكان العزاء إلى محطة وداع غير رسمي لعدد من نجوم السينما والموسيقى، حيث توافد الفنانون لتقديم التعازي واستحضار مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، وكان من بين الحاضرين الممثلة تابو، التي ظهرت في لحظة مؤثرة وهي تقدم احترامها لأسرة الراحلة، في مشهد عكس عمق العلاقة بين أجيال السينما الهندية وموسيقاها.

رحيل آشا بوسلي لا يُنظر إليه كخبر وفاة فنانة فقط، بل كإغلاق فصل كامل من تاريخ الغناء في «بوليوود»، فقد بدأت مسيرتها في وقت كانت فيه السينما الهندية تبني هويتها الموسيقية الحديثة، وسرعان ما أصبحت صوتاً أساسياً في مئات الأفلام، مقدمة تنوعاً غير مسبوق في الأداء، من الأغاني الكلاسيكية العاطفية إلى الإيقاعات الشعبية والحديثة.

وخلال مسيرتها، تعاونت الراحلة مع أبرز الملحنين في الهند، وقدّمت آلاف الأغاني بلغات ولهجات متعددة، ما جعلها واحدة من أكثر الفنانات تسجيلاً في تاريخ الموسيقى العالمية، وقد تميز صوتها بمرونة عالية وقدرة على التلون العاطفي، ما سمح لها بالاستمرار في تقديم أعمال ناجحة عبر عقود طويلة، حتى في مراحل متقدمة من عمرها الفني.

أما في لحظة الوداع، فقد طغى الحزن على مشهد العزاء في منزلها، حيث تحدث الحاضرون عن إرثها الإنساني قبل الفني، مشيرين إلى تواضعها ودعمها المستمر للمواهب الشابة، وحرصها على تطوير الموسيقى السينمائية في الهند، وقد عبّر كثيرون عن شعور بأن رحيلها لا يمثل نهاية حياة فنانة فقط، بل نهاية عصر كامل من «الصوت الكلاسيكي» في السينما الهندية.

على المستوى الجماهيري، امتلأت منصات التواصل برسائل النعي والإشادة، حيث استعاد محبوها مقاطع من أشهر أغانيها، واعتبروا أن صوتها سيبقى حاضراً رغم الغياب، باعتباره جزءاً من الذاكرة العاطفية لأجيال عدة.

في المحصلة، يبقى إرث آشا بوسلي أكبر من مجرد أرشيف موسيقي؛ إنه تاريخ حيّ للموسيقى الهندية الحديثة، وصوت شكّل وجدان الملايين، وجعل من رحيلها حدثاً استثنائياً تجاوز حدود الحزن ليصبح لحظة تأمل في مسيرة فنية نادرة.