«I-Film» يكرّم الفائزين بجوائز دورته الثالثة

أعلن مهرجان «I-Film السينمائي الدولي»، في دورته الثالثة، التي أقيمت في منطقة ياس الإبداعية، جوائز مسابقاته المختلفة.

وفي مسابقة الأفلام الإماراتية القصيرة حصد المخرج أحمد حسن أحمد الجائزة الأولى عن فيلم «حبل سرّي»، أما الجائزة الثانية فذهبت إلى فيلم «الجاثوم» للمخرجة هناء كاظم، مع تنويه خاص لفيلم «عوق» للمخرج عبدالرحمن المدني.

وفي مسابقة الأفلام العربية القصيرة، حصد الجائزة الأولى فيلم «من الخارج ينظر إلى الداخل» - الأردن، للمخرجة تارا الخاص، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم «وعد منسي» - مصر، للمخرج عمر حجازي، وتنويه خاص لفيلم «أطلق العنان لخيالك» - العراق، للمخرجة ميرال نيازي.

وفي مسابقة الأفلام الدولية القصيرة، نال الجائزة الأولى فيلم «أحبك حتى الموت» - الهند، للمخرج نيتش ماروها، وحصد الجائزة الثانية «دعني أتحدث» - بريطانيا، للمخرج آدم كادابرا، وتنويه خاص «الزنبق الأزرق» - الهند، للمخرج جوتام ناير.

وفي مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، حصد الجائزة الأولى فيلم «الباب يُغلق» - الهند، بينما ذهبت الجائزة الثانية لفيلم «أمّ الفضاء» -الهند، وتنويه خاص لفيلم «الحواس» - سورية.