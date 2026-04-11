«I-Film السينمائي» يحتفي بأول فيلم هندي - عربي

وسط احتفاء واضح بالسينما الإماراتية، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «I-Film» السينمائي، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام في منطقة ياس الإبداعية، «توفور54» بجزيرة ياس، يركز خلالها على الاحتفاء بالسينما الإماراتية وصنّاعها، وتعزيز التعاون الفني المشترك، عبر إطلاق أول عمل إنتاجي مشترك هندي - عربي بعنوان Old Buddies.

وشهدت مراسم السجادة الحمراء خلال الافتتاح حضور عدد من صنّاع السينما في الإمارات، منهم منصور الفيلي، وناصر الظاهري، وحبيب غلوم، وأحمد الجسمي، وميرة المدفع، وعارف الطويل، وأحمد الحارثي، ورشا السيد، وآلاء شاكر، وعبدالله الجفالي، وهاني الشيباني، وخالد النعيمي، وعبدالله بن حيدر. إلى جانب حضور سفيرة سريلانكا لدى الدولة أروشا كوراي. كما تضمّن حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز مدى الحياة لكل من الفنان الإماراتي منصور الفيلي، على مسيرته الفنية الطوية، والفنانة إلهام شاهين، احتفاءً بإرثها السينمائي العريق. وتكريم المخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري بمنحه الجائزة الشرفية للمهرجان تقديراً لمسيرته الحافلة، وإسهاماته السينمائية المؤثرة محلياً وعالمياً، وامتد الاحتفاء بالسينما الإماراتي ليشمل عرض فيلم الافتتاح «باب» للمخرجة نايلة الخاجة.

وأوضح مدير المهرجان سارفانا براساد، أن هذه الدورة تشهد برنامجاً ثرياً يجمع بين العروض السينمائية المميزة، وورش العمل، والندوات الحوارية التي تهدف إلى دعم المواهب الصاعدة، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك، لاسيما بين صنّاع السينما في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن المهرجان، الذي تنظمه «أكاديمية الأفلام الابتكارية – أبوظبي» - Innovative Film Academy، ويحظى بدعم من جامعة أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، يركّز في دورته هذا العام على الإنتاجات السينمائية المشتركة بين الإمارات والهند والعالم العربي، مسجّلاً محطة بارزة مع إطلاق أول عمل إنتاجي مشترك هندي - عربي بعنوان Old Buddies، من بطولة منصور الفيلي من الإمارات وناصر محبوب من الهند. ولفت إلى أن المهرجان يركّز اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب، حيث قامت «أكاديمية الأفلام الابتكارية» بتدريب أكثر من 1000 طالب، واستقبلت 108 مشاركات من الأفلام القصيرة، و20 فيلماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المسابقات، واحتضان أكثر من 100 صانع أفلام شاب.

وأضاف: «تجدد العاصمة أبوظبي حضورها كمنصة رائدة تحتفي بالفن السابع وصنّاعه من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن انطلاق دورة جديدة من مهرجان I-Film السينمائي في أبوظبي، المدينة التي أصبحت حاضنة للإبداع ومركزاً عالمياً لصناعة السينما. نؤمن بأن السينما لغة إنسانية مشتركة، قادرة على مدّ جسور التواصل بين الثقافات، وتسليط الضوء على قصص ملهمة تعكس تنوع التجارب الإنسانية».

. 1000 طالب تدربوا في «أكاديمية الأفلام الابتكارية».

. 108 أفلام قصيرة استقبلتها الأكاديمية.

. 20 فيلماً بالذكاء الاصطناعي ضمن المسابقات.

. 100 صانع أفلام شاب شاركوا في المسابقات.