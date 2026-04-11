أفضل 5 مشاهد أكشن في 2025

تصدر فيلم «Havoc»، للمخرج غاريث إيفانز، قائمة صاحب أفضل مشاهد الأكشن لعام 2025، بتقديمه أجمل مشهدين، بحسب ترشيحات وتقارير نقدية صدرت عن Collider وIMDb قبل أيام.

وفي عام 2025 واصلت سينما الأكشن سعيها لتجاوز حدود الإثارة التقليدية، مقدّمة مشاهد لم تعد تعتمد فقط على الانفجارات أو المطاردات، بل على الإحساس، والواقعية، والابتكار البصري، نستعرض في هذا التقرير أفضل خمسة مشاهد أكشن تصدّرت العام، مع قراءة في تفاصيلها وأهميتها الفنية، وتسليط الضوء على صُنّاعها ونجومها الذين جعلوا منها لحظات لا تُنسى.

1- معركة الكوخ في فيلم «Havoc»



يُعد هذا المشهد من أبرز لحظات الأكشن في 2025، حيث قدّم المخرج غاريث إيفانز تجربة قاسية ومباشرة، تعتمد على الواقعية المفرطة، تبدأ المواجهة بتوتر صامت قبل أن تنفجر إلى قتال دموي بالأيدي والأسلحة داخل مساحة ضيقة، أهمية هذا المشهد تكمن في أسلوب تصويره القائم على اللقطات الطويلة والكاميرا القريبة، ما يجعل المُشاهد يشعر كأنه داخل الحدث، الأداء الجسدي العنيف، إلى جانب الإخراج المحكم الذي حوّل المشهد إلى تجربة حسّية تتجاوز مجرد الفرجة.



2- تبادل إطلاق النارفي «Havoc»



في مشهد آخر من الفيلم نفسه يقدّم غاريث إيفانز درساً في كيفية إدارة الفوضى بصرياً، تدور الأحداث داخل كوخ ضيق، يتحول إلى ساحة حرب مكتظة بالرصاص والانفجارات الصغيرة، أهمية هذا المشهد تكمن في استخدام الإضاءة والمساحة المحدودة لخلق توتر خانق، حيث لا يشعر المشاهد بأي لحظة أمان، والتكوين البصري المدروس يجعل كل حركة محسوبة، رغم الإحساس العام بالفوضى.



3- طائرة «Mission: Impossible»



واصل النجم توم كروز رفع سقف الأكشن من خلال مشهد الطائرة في «Mission: Impossible»، الذي تم تنفيذه عملياً على ارتفاعات شاهقة، تكمن أهمية المشهد في اعتماده على الأداء الحقيقي بدل المؤثرات الرقمية، ما أضفى عليه مصداقية نادرة، إضافة إلى التفاصيل الدقيقة، مثل تعابير الوجه تحت الضغط وحركة الجسد في الهواء، ويحسب لفريق العمل قدرتهم على تحويل الخطر الواقعي إلى عنصر جمالي.



4- قاذفات اللهب في «Ballerina»



ينتمي هذا المشهد إلى مدرسة الأكشن الاستعراضي، حيث تتحول المواجهة إلى عرض بصري مدهش، في هذا العالم المرتبط بسلسلة جون ويك يتم توظيف النار كسلاح وعنصر جمالي في آن واحد، أهمية المشهد تكمن في جرأته البصرية، إذ يعتمد على المبالغة المقصودة لخلق لحظة سينمائية ممتعة، الأداء الحركي للنجمات، إلى جانب الإخراج المصمم بعناية، يجعل من هذا المشهد تجربة مختلفة عن الأكشن التقليدي.



5- مواجهة «Predator»



قدّم هذا المشهد نموذجاً مختلفاً للأكشن، يعتمد على الترقب النفسي بدل الانفجارات المتواصلة، في مواجهة بين الإنسان والمجهول، يستخدم المخرج البيئة المفتوحة لخلق إحساس دائم بالخطر، أهمية هذا المشهد تكمن في بنائه التدريجي للتوتر، حيث يصبح الصمت والانتظار عنصرين أساسيين في الصراع، الأداء التمثيلي، إلى جانب الإخراج الذي يوازن بين الرعب والأكشن، يمنح المشهد طابعاً ملحمياً.