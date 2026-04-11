ميريل استريب.. سيدة «برادا» القوية تعود من جديد

خطفت النجمة العالمية، ميريل استريب، الأنظار خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، احتفاءً بإطلاق الجزء الثاني من الفيلم الشهير «الشيطان يرتدي برادا 2»، المقرر عرضه عالمياً في نهاية أبريل الجاري.

أُقيم المؤتمر في أحد الفنادق الفاخرة وسط سيؤول، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وظهرت ميريل استريب، التي تعود لتجسيد شخصيتها الشهيرة «ميرندا بريستلي»، بثقة لافتة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات هوليوود.

ويأتي هذا الحدث ضمن جولة ترويجية دولية للفيلم، الذي يُعد امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عام 2006.

خلال المؤتمر تحدثت استريب عن عودتها إلى الشخصية التي أصبحت رمزاً في عالم السينما والموضة، مشيرة إلى أهمية تقديم نماذج نسائية قوية، خصوصاً في مراحل عمرية متقدمة. وأكدت أن شخصية «ميرندا بريستلي» لاتزال تعكس نفوذ المرأة في بيئات العمل، رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وشددت على أن الفيلم الجديد يعكس تحولات صناعة الإعلام والموضة، في ظل التغيرات الرقمية والتحديات الحديثة التي تواجه هذا القطاع.

لم يقتصر المؤتمر على الترويج للفيلم، بل حمل أبعاداً ثقافية واضحة، حيث تطرقت النقاشات إلى دور المرأة في مواقع القيادة، وتغيّر النظرة تجاه النساء فوق سن الـ50 في مجالات العمل والإبداع، ويُنظر إلى الفيلم باعتباره محاولة لقراءة واقع جديد داخل عالم الموضة.

وتأتي زيارة فريق العمل إلى كوريا الجنوبية في إطار استراتيجية تسويقية تستهدف الأسواق الآسيوية، التي باتت تشكّل عنصراً أساسياً في نجاح الأفلام العالمية.