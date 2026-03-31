مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينطلق في رحاب التاريخ

انطلقت أمس عروض الدورة الـ15 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي تتواصل حتى الخامس من أبريل المقبل.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرضاً لفيلم الافتتاح «النيل والحياة»، إلى جانب أفلام «القصص» و«الفرح» و«الأرض»، علاوة على لقاء للفنانة ريهام عبدالغفور، وآخر للفنان خالد الصاوي، وسط أعمدة وصروح معبد الأقصر الأثري، فضلاً عن ندوة حول يوسف شاهين الذي يحتفي المهرجان بمسيرته من خلال برنامج يحمل عنوان «يوسف شاهين حدوتة مصرية».

وكان معبد الأقصر، المطل على نهر النيل، قد شهد افتتاح الدورة الـ15 من المهرجان الذي يُقدّم هذا العام عروضاً لـ52 فيلماً ما بين طويل وقصير، موزعة على مسابقات وبرامج عروض المهرجان المختلفة.

وجرى الافتتاح بحضور عدد من نجوم وصناع السينما في مصر والقارة السمراء، بينهم: يسرا، ومحمود حميدة، وخالد الصاوي، وريهام عبدالغفور، والمخرج محمد أمين، والكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج خالد يوسف، والفنانون حمزة العيلي، ومحسن منصور، وأحمد فتحي، وحسام داغر، وصبري فواز، وسلوى محمد علي، وكريم قاسم، وداني كوياتي، ونتشافيني والورولي.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً لفيلم يستعرض المسيرة الفنية للمخرج الراحل، يوسف شاهين، إضافة إلى الاحتفاء بالمخرج الراحل، داود عبدالسيد، الذي أطلق المهرجان مسابقة جديدة للسيناريو تحمل اسمه.