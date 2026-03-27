بدء تصوير فيلم كزبرة وأحمد غزي «محمود التاني»

أعلن الفنان أحمد بحر، المعروف باسم «كزبرة»، انطلاق تصوير فيلمه الجديد «محمود التاني»، بمشاركة الفنان أحمد غزي، في عمل سينمائي جديد يجمعهما بعد نجاحات سابقة، وسط ترقب واسع من الجمهور.

وجاء الإعلان عبر حساب «كزبرة» على «إنستغرام»، حيث نشر صورة تجمعه بأحمد غزي في أجواء عفوية، معلقًا: «بسم الله توكلنا على الله.. فيلم محمود التاني»، كاشفًا أن العمل من إنتاج طارق الجنايني وتأليف إياد صالح.

ولم يكشف صناع الفيلم حتى الآن عن تفاصيل القصة أو قائمة الأبطال المشاركين، ما يضيف حالة من الغموض والتشويق حول طبيعة العمل، خاصة مع تعاون مجموعة من الأسماء الشابة التي لفتت الأنظار مؤخرًا.

ويأتي هذا المشروع بعد مشاركة «كزبرة» في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «بيبو»، الذي قدمه في إطار اجتماعي وحقق حضورًا ملحوظًا، بمشاركة عدد من النجوم.

في المقابل، شارك أحمد غزي في مسلسل «رأس الأفعى.. عملية رجال الظل» إلى جانب نخبة من الفنانين، وحقق العمل صدى جماهيريًا خلال فترة عرضه.