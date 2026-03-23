مهرجان أسوان لأفلام المرأة يحتفي بمئوية رائدة سينمائية

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن ملصق الدورة الـ10، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وتحمل اسم رائدة السينما المصرية الفنانة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 عاماً على ميلادها.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن ملصق الدورة الـ10 صممه الفنان هشام علي، وهو من المتخصصين في صناعة الصورة، ويحمل الملصق قيماً بصرية أقرب للواقعية، وهو أسلوب تميزت به تصميمات هشام علي بشكل كبير، وتظهر من خلاله امرأة ترتدي فستاناً منحوتاً من فضائها الأبيض، تتحرك شمالاً وهي تتشح بشال من ماء النهر، انطلق بين ذراعيها قاطعاً محور اللوحة الرأسي، ليسيطر على جنوب اللوحة، فيما يبحر عدد من المراكب النيلية بأشرعتها المميزة، فيعرف المتلقي أنه في جنوب مصر، وتحديداً في مدينة أسوان.

وبحسب البيان، فإن المصمم يرغب في أن يحكي بملصقه جزءاً من حكايات نهر النيل، والسيدة التي عاشت على ضفافه مستشرقة المستقبل، فيما تحمل درع المهرجان في يدها، ويمثل تمثال إيزيس، مع اسم الرائدة عزيزة أمير، فإذا كانت إيزيس هي أول امرأة شهيرة في تاريخ مصر، فإن عزيزة أمير هي أول امرأة في السينما المصرية والعربية والإفريقية وواحدة من رائدات السينما في العالم.