أفلام عيد الفطر.. تنحاز للكوميديا ودور العرض المحلية تستقطب أهم الإنتاجات العالمية

بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، تستقبل دور السينما المحلية والعربية مجموعة من الأفلام الجديدة، والتي اختار صنّاعها طرحها رغم الظروف السائدة في المنطقة العربية. ويشهد الموسم الجاري مشاركة فيلم سعودي واحد إلى جانب أربعة أفلام مصرية، في ظل غياب كامل للأفلام الإماراتية.

ويشهد هذا الموسم عرض الفيلم السعودي «شباب البومب 3»، من بطولة فيصل العيسى وحمد الدوسري، وعبدالعزيز الفريحي، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي، ومن إخراج حازم فودة. ويركز الجزء الثالث من السلسلة التي انطلقت في عام 2024، على رحلة سفر عامر وأصدقائه التي تتخللها مفاجآت وأزمات عائلية غير متوقعة، في إطار من الكوميديا والأكشن.

كوميديا مصرية

تغلب الكوميديا على الأفلام المصرية المعروضة في موسم عيد الفطر، ومنها فيلم «برشامة» الذي تدور أحداثه في قاعة امتحان لشهادة الثانوية العامة، ويتحوّل الامتحان إلى فوضى مع وفاة المشرف على القاعة، وسط سعي الطلاب للغش بأي ثمن من أجل الحصول على الأجوبة، وبمساعدة الأهالي، ومع محاولات إخفاء حالة الوفاة، تبدو المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة لهم أن لا أحد يعرف الإجابة. والفيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وخالد دياب، وبطولة: هشام ماجد، وريهام عبدالغفور، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، ومن إخراج خالد دياب.

عودة محمد سعد

ويشهد هذا الموسم عودة الفنان محمد سعد من خلال «فاميلي بيزنس» الذي يدور في إطار كوميدي حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء من خلال تنفيذ عمليات سرقة بسيطة، في حين يحلم الأب الذي يجسد دوره محمد سعد، بتوفير حياة أفضل لأبنائه من خلال إيجاد وظائف لأفراد عائلته لدى إحدى العائلات الثرية، وتشهد الأحداث سلسلة من المفارقات الكوميدية في حياتهم الجديدة. ويشارك في بطولة الفيلم الفنانون: غادة عادل، ودنيا سامي، وهايدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبدالمغني، من إخراج وائل إحسان.

قصة حقيقية

وعن قصة حقيقية، يأتي فيلم «إيجي بيست» ليتناول قصة تأسيس إيجي بيست، المنصة الرقمية التي هزّت عرش حقوق الملكية في العالم العربي، ويستعرض كواليس تأسيسها في إطار اجتماعي. وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبوضيف، وحنان يوسف، وأحمد عبدالحميد. ومن تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم.

قصة حقيقية أخرى تُعرض في موسم عيد الفطر من خلال فيلم «سفاح التجمع»، المأخوذ عن قصة حقيقية لقاتل متسلسل قام باستدراج نساء وقتلهن داخل شقته، مسلطاً الضوء على نشأته النفسية المعقدة وعلاقة حب معقدة، وصولاً إلى كشف ملابسات القضية أمنياً. الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وأثار الإعلان عن عرض الفيلم، عاصفة من الهجوم والانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المشاركون فيها تقديم فيلم عن مجرم. وهو ما ردّ عليه مخرج ومؤلف العمل، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم فيلم عن شخصية إجرامية. وأن الأمر لا يدعو للاستنكار أو الاستغراب.

إنتاجات عالمية

تستقطب دور العرض المحلية عدداً مميزاً من الأفلام العالمية والآسيوية، في انعكاس واضح لذائقة جمهور متعدد الثقافات يبحث عن تجارب مختلفة تجمع بين الترفيه والعمق.

في جانب الأفلام العالمية، تبرز الأعمال ذات الإنتاج الضخم التي تعتمد على تقنيات بصرية متقدمة وقصص ذات طابع إنساني واسع. من بين هذه الأعمال، يأتي فيلم (Project Hail Mary) كواحد من أبرز أفلام الخيال العلمي الحديثة، حيث يمزج بين التشويق العلمي والسرد الإنساني، مقدماً قصة بطل يجد نفسه في مهمة مصيرية لإنقاذ البشرية، في إطار مملوء بالتوتر والاكتشاف.

وفي فئة الرعب والإثارة، يواصل هذا النوع حضوره القوي من خلال فيلم (Scream 7) الذي يستند إلى إرث طويل من النجاح، ويقدّم تجربة تعتمد على المفاجأة والتشويق النفسي، مستهدفاً جمهور هذا النوع من الأفلام. كما يعزّز فيلم The Strangers : Chapter 3 هذا التوجه، حيث يقدم أجواءً أكثر قتامة وتوتراً، قائمة على الخوف غير المتوقع والعزلة.

أفلام عائلية

أمّا في فئة الأفلام العائلية والمغامرات، فيحضر فيلم Paddington in Peru كخيار مميز يجمع بين البساطة والمرح، ويعتمد على شخصية محبوبة تقدم مغامرة خفيفة مليئة بالقيم الإنسانية، ما يجعله مناسباً لجميع أفراد العائلة. وفي السياق ذاته، تمنح إعادة عرض The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring الجمهور فرصة استثنائية للعودة إلى واحدة من أهم التجارب السينمائية في تاريخ أفلام الفانتازيا، حيث العالم الواسع والسرد الملحمي الذي لايزال يحظى بشعبية كبيرة.

آسيوية وتاريخية

وعلى الجانب الآخر، تواصل الأفلام الآسيوية، خصوصاً الهندية والجنوب آسيوية، ترسيخ حضورها القوي في صالات السينما بالإمارات، مدفوعة بقاعدة جماهيرية واسعة. وتتميز هذه الأعمال بتنوّعها الكبير من حيث الأنواع والأساليب، حيث يجمع فيلم Aadu 3 بين الطابع الكوميدي والأكشن، فيما يقدم Kadhal Reset Repeat قصة رومانسية معاصرة تعكس العلاقات الحديثة. كما يظهر الاهتمام بالأعمال التاريخية من خلال The Rise of Ashoka الذي يستلهم أحداثاً من التاريخ الهندي في قالب درامي ملحمي، بينما يقدم Thaai Kizhavi نموذجاً للأفلام الاجتماعية التي تركز على القضايا الإنسانية والعائلية.

سوق ترفيهية

يعكس هذا الزخم السينمائي في أعداد وأنواع أفلام دور العرض في الإمارات طبيعة سوق ترفيهية ديناميكية، قادرة على استيعاب مختلف الثقافات والأنماط الفنية، حيث يجد المشاهد نفسه أمام خيارات متعددة تمتد من أفلام هوليوود الضخمة إلى الإنتاجات الآسيوية ذات الطابع الخاص. هذا التنوّع لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يعزز أيضاً من تجربة المشاهدة بوصفها نافذة على ثقافات وقصص مختلفة، ما يجعل من زيارة السينما تجربة ثرية ومتجددة باستمرار.

• فيلم «برشامة» تدور أحداثه في قاعة امتحان لشهادة الثانوية العامة، ويتحوّل الامتحان إلى فوضى مع وفاة المشرف على القاعة.

• عن قصة حقيقية، يأتي فيلم «إيجي بيست» ليتناول قصة تأسيس إيجي بيست، المنصة الرقمية التي هزّت عرش حقوق الملكية في العالم العربي.