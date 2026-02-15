5أفلام تصدرت الإيرادات بداية 2026

مع بداية عام 2026 برزت مجموعة من الأفلام التي تصدّرت شباك التذاكر عالمياً، ليس فقط بحجم إيراداتها، بل أيضاً بخصائص فنية وتسويقية عزّزت حضورها الدولي.

تُظهر قائمة الأفلام المتصدرة تنوّعاً واضحاً في الأنماط السينمائية بين الخيال العلمي، والرسوم المتحركة، والإثارة النفسية، والدراما الإنسانية، وأفلام البقاء، وهو ما يؤكد أن صدارة شباك التذاكر العالمي في 2026 لم تكن حكراً على نوع واحد، بل نتيجة مزيج من القوة الإنتاجية، والرهان على العلامات التجارية، وتلبية أذواق جماهير متعددة حول العالم. فيما يأتي خمسة من أبرز هذه الأعمال ومزايا كلّ منها.