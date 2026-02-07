تتصدر مجموعة من الأفلام المختلفة قوائم المشاهدة على المنصات الكبرى، وتقدّم تجارب متنوّعة بين الأكشن والدراما والرومانسية والكوميديا، ومن هذه الأفلام المتصدرة:

The Rip

في هذا الفيلم الذي يُعرض على Netflix، تدور الأحداث في أجواء من الجريمة والتشويق، حيث يقود حادث واحد إلى سلسلة من الصراعات المتصاعدة، مع تركيز واضح على التوتر النفسي والعلاقات المعقّدة بين الشخصيات، ما جعله من الأعمال التي جذبت جمهور المنصة بسرعة.

One Battle After Another

فيلم درامي متاح على HBO Max، يعتمد على سرد إنساني عميق يمزج بين الصراع الشخصي والسياق العام، ويقدّم معالجة هادئة لكن مؤثرة لقضايا معاصرة، الأمر الذي ساعده على تحقيق حضور قوي بين المشاهدين.

KPop Demon Hunters

عمل رسوم متحركة يُعرض على Netflix، يجمع بين الفانتازيا والموسيقى والإثارة، حيث تتحول فرقة موسيقية إلى مقاتلين في عالم سري، ما جعله يجذب جمهوراً واسعاً من مختلف الأعمار ويتصدر قوائم المشاهدة.

People We Meet on Vacation

فيلم رومانسي متوافر على Netflix، يركز على العلاقات الإنسانية والتغيرات التي تطرأ على المشاعر مع مرور الوقت من خلال رحلة تحمل الكثير من الحنين واللحظات العاطفية الخفيفة، ما جعله خياراً مفضلاً لمحبي هذا النوع.