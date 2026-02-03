«ميلانيا».. «السيدة الأولى» في المرتبة الثالثة على شباك التذاكر

تجاوز الفيلم الوثائقي الجديد عن ميلانيا ترامب التوقعات في شباك التذاكر بأميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققاً عائدات بلغت سبعة ملايين دولار.

وحلّ فيلم «ميلانيا»، من إنتاج «أمازون إم جي إم»، الذي يتناول تفاصيل عن حياة السيدة الأميركية الأولى خلال الأيام الـ20 التي سبقت تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتحدة عام 2025، في المرتبة الثالثة في شباك التذاكر.

وتصدّر فيلم «سيند هيلب» من إنتاج شركة «توينتيث سينشري» شباك التذاكر، محققاً 20 مليون دولار، ويتمحور هذا العمل، وهو من بطولة ريتشل ماك أدامز وديلن أوبراين، حول امرأة ومديرها يحاولان البقاء على قيد الحياة في جزيرة مهجورة بعد تحطم طائرتهما، ويشكل الفيلم عودة إلى هذا النوع من الأعمال السينمائية للمخرج سام ريمي الذي برز اسمه للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي، مع سلسلة أفلام «إيفل ديد».

وحلّ فيلم الخيال العلمي «آيرون لانغ» في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 18 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «زوتوبيا 2»، من إنتاج ديزني والمرشح لجائزة أوسكار، محققاً 5.8 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وجاء فيلم الحركة والتشويق «شيلتر» من بطولة جيسون ستاثام خامساً بإيرادات 5.5 ملايين دولار، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور العرض.