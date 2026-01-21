طرح الإعلان التشويقي لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب»

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الأول لمسلسل «على قد الحب»، كاشفةً عن ظهور العديد من الشخصيات وطبيعة العلاقات داخل العمل.

وكشف البرومو الدعائي الأول لمسلسل «على قد الحب» عن طبيعة عمل نيللي كريم، التي تظهر في شخصية مصممة إكسسوارات ومجوهرات، بينما يبدو أن شريف سلامة يجسد دور شيف أو مالك مطعم شهير.

كما تضمن البرومو ظهور عدد من النجوم الذين يؤدون أدوارًا مؤثرة تسهم في تحريك أحداث المسلسل وتطور مساراته الدرامية.

بالتوازي مع طرح البرومو، شهدت الأيام الماضية نشاطًا ترويجيًا ملحوظًا للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف صناع مسلسل «على قد الحب» عن كواليس جديدة من التصوير الذي يتواصل حاليًا.

ونشرت الصفحات الرسمية لقنوات "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" صورًا عبر منصاتها الرقمية، عكست أجواء العمل وتفاصيله المختلفة.

تدور أحداث مسلسل «على قد الحب» في إطار اجتماعي نفسي، حيث تتناول القصة حياة سيدة الأعمال مريم، التي تتقاطع مسيرتها مع حسن، الشيف وصاحب أحد المطاعم.

ويستعرض العمل شبكة من العلاقات الإنسانية التي تتخللها مشاعر الحب، إلى جانب التحديات الأسرية والمهنية، مع التركيز على الصراعات العاطفية والمشاعر المتداخلة بين الشخصيات.