نتفليكس تغري «عملاق هوليوود» بعرض نقدي

تحولت نتفليكس إلى تقديم عرض بالدفع ‌النقدي بالكامل لشراء استوديوهات شركة وارنر براذرز ديسكفري وأصولها للبث المباشر دون زيادة السعر البالغ 82.7 مليار دولار في محاولة لسد الطريق أمام شركة باراماونت المنافسة نحو ⁠الاستحواذ على عملاق هوليوود.

وأظهر ملف تنظيمي اليوم (الثلاثاء) أن العرض الجديد للدفع النقدي بالكامل، بسعر 27.75 دولاراً للسهم، نال ⁠موافقة مجلس إدارة وارنر براذرز بالإجماع.

وتأمل كل من نتفليكس وباراماونت سكاي دانس في الاستحواذ على وارنر براذرز من أجل استوديوهاتها الرائدة ​في مجال السينما والتلفزيون ومكتبة المحتوى المتنوعة ​وسلاسل الأفلام والمسلسلات الشهيرة مثل «​جيم أوف ثرونز» و«هاري بوتر» وبطلي دي.سي ‌كوميكس الخارقين «باتمان» ‌و«سوبرمان».

وغيرت ⁠شركة باراماونت شروطها وانخرطت في حملة إعلامية شرسة لمحاولة إقناع المساهمين بأن عرضها هو الأفضل، لكن وارنر براذرز رفضت عرض ​الشركة التي ​يقودها ديفيد إليسون. وأحجمت عن التعليق على عرض نتفليكس للدفع النقدي بالكامل.

وستعقد شركة ‍وارنر براذرز اجتماعاً خاصاً للمستثمرين للتصويت بشأن عرض نتفليكس،

وقالت الشركة الرائدة في مجال البث المباشر إن من المتوقع أن يعقد الاجتماع بحلول أبريل.

وارتفعت أسهم نتفليكس، المقرر ‍أن تعلن عن أرباحها الفصلية بعد إغلاق السوق، 0.9%. وانخفضت أسهم باراماونت 1.9%، في حين هبطت أسهم وارنر براذرز 0.5% في المعاملات المبكرة.