ويل سميث يتألق على السجادة الزرقاء في دبي

تألّق النجم العالمي، ويل سميث، أول من أمس، على السجادة الزرقاء خلال العرض الرسمي الأول في الشرق الأوسط للسلسلة الوثائقية الأصلية من ناشيونال جيوغرافيك: «من القطب إلى القطب مع ويل سميث»، الذي نُظم في معهد «سي إنستيتيوت»، أول مبنى حيادي الانبعاثات في المنطقة بالمدينة المستدامة في دبي.

وقدّم الحدث تجربة سينمائية على طراز هوليوود، استقطبت مزيجاً من المشاهير، والمؤثرين، والمستكشفين، وروّاد العمل البيئي. وبعد عرض خاص للحلقة الأولى من السلسلة المكوّنة من سبعة أجزاء، انضم ويل سميث إلى جلسة حوارية مباشرة على المسرح إلى جانب أليسون فونغ، وريتشارد باركس، وبرايان فراي، وهم من العلماء والمستكشفين الذين رافقوه خلال رحلته التي امتدت 100 يوم عبر القارات السبع. وتُوثّق السلسلة الوثائقية، التي استغرق إنتاجها خمس سنوات، رحلة ويل سميث من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، مسلّطة الضوء على تجاربه في البيئات القاسية، وتفاعله مع المجتمعات الأصلية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سي القابضة»، المطورة لعلامة المدينة المستدامة، المهندس فارس سعيد: «في ظل التسارع المتنامي للتطور التكنولوجي، تزداد الحاجة إلى إعادة ترسيخ علاقتنا بالطبيعة، وتُسلّط سلسلة (من القطب إلى القطب) الضوء على مفهوم أعمق للتقدّم، لا يُقاس فقط بحدود التطور التقني، بل يُذكّرنا بأن ما يجمع البشر، مهما اختلفت جغرافيتهم وثقافاتهم، هو تجربة إنسانية واحدة تقوم على الانتماء والتواصل والسعي إلى حياة أفضل»، وأضاف: «التقدّم الحقيقي لا يتمثّل في ما نبنيه من تقنيات، بل في قدرتنا على استغلال هذه التقنيات في بناء مجتمعات تُعزّز هذه القيم، وتُقرّب الإنسان من الطبيعة، وتُصمَّم مدنها لتخدم الإنسان أولاً وقبل كل شيء».

وسيتمكن الجمهور في منطقة الشرق الأوسط من متابعة الرحلة الكاملة لسلسلة «من القطب إلى القطب مع ويل سميث» عبر عروض: «ناشيونال جيوغرافيك» ابتداء من اليوم، و«ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، وديزني+» اعتباراً من الغد.

• 100 يوم عبر القارات السبع، امتدت رحلة سميث التي تعرضها «السلسلة».