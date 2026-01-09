«العملاق» فيلم يروي قصة الملاكم نسيم حميد ومدربه

يروي الفيلم الوثائقي الدرامي «العملاق» قصة الملاكم الأسطوري البريطاني من أصول يمنية، نسيم ‌حميد، إذ يجسّد أمير المصري شخصية حميد، بينما يؤدي بيرس بروسنان دور مدربه بريندان إنجل، وحقق حميد ألقاباً عالمية عدة في وزن الريشة، خلال مسيرته التي امتدت من عام 1992 إلى 2002، واشتهر بدخوله المذهل إلى الحلبة، وتصرفاته الاستعراضية، ويتتبع الفيلم صعود حميد من بداياته المتواضعة، مع التركيز على علاقته الوثيقة بمدربه إنجل.

وعندما أرسل والدا حميد أبناءهما إلى الصالة لحمايتهم من المتنمرين العنصريين، برز نسيم، البالغ من العمر سبع سنوات، بفضل حركاته السريعة، وأسهمت أساليب التدريب غير التقليدية التي اتبعها إنجل، إلى جانب موهبة ​حميد، في وصولهما إلى قمة الرياضة، لكن النجاح وضع علاقتهما ​أمام اختبار صعب، وقال بروسنان، خلال ​العرض الأول للفيلم في لندن، أمس: «إنها قصة رجلين طموحين للغاية.. لديهما شغف كبير ‌ليكونا عظيمين».

أنتج الفيلم النجم العالمي سيلفستر ستالون، فيما كتبه ‍وأخرجه روان أتال، الذي وصفه بأنه «قصة حب ممزقة بين أب وابنه»، وحضر نسيم حميد، البالغ ‍من العمر 51 عاماً، العرض الأول في لندن، لكنه لم يشارك في إنتاج الفيلم، وقال: «لأكون صادقاً، هذه ليست قصة عني، إنه فيلم عن الملاكم ومدربه».