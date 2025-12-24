وفاة المخرج الفلسطيني محمد بكري

رحل، اليوم، الفنان والمخرج الفلسطيني الكبير محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع مرض القلب، وفق ما أعلنت أسرته.

يُعد محمد بكري واحدًا من الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي العربي والدولي، إذ قدّم مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، وأسهم من خلالها في إثراء السينما الفلسطينية والمسرح العربي، وترك بصمة واضحة تجاوزت حدود الجغرافيا إلى مسارح العالم وشاشات السينما الدولية.

درس بكري التمثيل والأدب العربي بدافع شغف عميق بالمسرح، وبدأ رحلته الفنية من خشبة المسرح، قبل أن تنطلق تجربته إلى آفاق أوسع شملت دولًا عدة، من بينها هولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا.

وعلى مدار مشواره، ظل مؤمنًا بدور الفن كأداة للوعي والمواجهة، لا مجرد وسيلة للتعبير الجمالي.

وشارك بكري في أكثر من 43 عملًا تنوّعت بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج، من أبرزها: «من وراء القضبان»، «حيفا»، و«تحت أقدام النساء».

وعلى الصعيد الدولي، مثّل ترشيح فيلم «خلف القضبان» لجوائز الأوسكار نقطة انطلاق قوية لمسيرته خارج الحدود، حيث شارك في أعمال سينمائية محلية وعالمية، من بينها «نهائي الكأس» (1991)، «ندبة» (1994)، و«ساحة الأحلام» (2001)، إلى جانب أدوار لافتة في إنتاجات دولية متعددة.