4 أفلام عربية ضمن سباق الأوسكار

دخلت أربعة أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي والتي تمنحها سنوياً أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية لأحد الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

واختيرت أفلام (صوت هند رجب) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية و(اللي باقي منك) للمخرجة الأمريكية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس و(فلسطين 36) للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر و(كعكة الرئيس) للمخرج العراقي حسن هادي ضمن قائمة أولية تشمل 15 فيلماً من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أصل 86 فيلماً استوفت شروط المنافسة على الجائزة في الدورة الثامنة والتسعين.

وهذه المرة الثالثة التي يدخل فيها عمل من إخراج كوثر بن هنية المنافسة على الجائزة الأشهر عالمياً في مجال السينما خلال خمس سنوات بعد فيلمي (الرجل الذي باع ظهره) و(بنات ألفة).

وكتبت المخرجة التونسية على صفحتها في فيسبوك باللغة الإنجليزية "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل شخص آمن بالفيلم وساهم في توصيل هذا الصوت، يا لها لحظة رائعة ويا لها من رحلة تنتظرنا".

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على الجائزة في 22 يناير فيما يقام حفل إعلان وتوزيع جائزة الأوسكار في 15 مارس 2026 في مدينة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا.