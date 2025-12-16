مي عز الدين تعلن تأجيل «قبل وبعد»

أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين تأجيل مسلسل «قبل وبعد» وخروجه من سباق رمضان 2026، بسبب ضيق الوقت والرغبة في تقديم عمل مكتمل فنياً.

وأوضحت مي عز الدين، عبر خاصية «الستوري» على حسابها بموقع إنستغرام، أن قرار التأجيل جاء نتيجة ضيق الوقت وعدم اكتمال التحضيرات بالشكل الذي يضمن تقديم تجربة درامية متكاملة.

وأكدت أنها اتفقت مع فريق العمل، من إنتاج وإخراج وتأليف، على إرجاء التنفيذ حتى يحصل المسلسل على الوقت الكافي للتحضير، بما يليق بتوقعات الجمهور.

ويُعد مسلسل «قبل وبعد» عملاً اجتماعياً من 15 حلقة، يعتمد على تصاعد إنساني في الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم عماد زيادة، هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب، إيمان السيد، كريم عفيفي، ريم سامي، وجودي مسعود. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.